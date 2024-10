Musk é processado nos EUA por sorteios milionários pró-Trump

O promotor público da Filadélfia Larry Krasner entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira (28/10) contra Elon Musk e seu comitê pró-Trump devido aos sorteios diários de 1 milhão de dólares anunciados pelo bilionário para eleitores do candidato republicano em estados decisivos para as eleições de 5 de novembro.

O processo, movido em um tribunal estadual da Pensilvânia, visa interromper os sorteios, classificados por Krasner – que é democrata – como uma violação de leis estaduais e federais relacionadas a práticas eleitorais e loterias.

Essa é a primeira ação judicial a ser movida contra o America PAC, como é chamado o comitê de campanha liderado por Musk em apoio ao ex-presidente Donald Trump, e ocorre a poucos dias das eleições presidenciais americanas.

Krasner ressaltou, em comunicado oficial, que sua responsabilidade é proteger o público de práticas comerciais desleais, citando que loterias ilegais fazem parte dessa categoria.

Ele argumentou que os sorteios poderiam representar uma tentativa de influenciar o resultado eleitoral em estados críticos, interferindo na integridade das eleições. "O promotor público também é encarregado de proteger o público contra interferências na integridade das eleições", afirmou.

Na semana passada, o Departamento de Justiça enviou uma carta ao America PAC alertando que seus "brindes" de 1 milhão de dólares podem violar a lei federal, que proíbe o pagamento a pessoas para se registrarem para votar.

Musk, que é proprietário da SpaceX, da Tesla e da rede social X (antigo Twitter), já destinou milhões de dólares e considerável tempo de campanha para apoiar Donald Trump, endossado por ele desde julho deste ano.

Segundo consta, Musk doou 118 milhões de dólares para seu comitê.

Além do apoio financeiro, Musk tem aparecido publicamente em eventos de campanha ao lado de Trump, inclusive em comícios na Pensilvânia, e organizou vários eventos com o objetivo de conquistar o apoio de eleitores locais.

A Pensilvânia, um estado historicamente dividido, é vista como crucial para o resultado das eleições de novembro, já que os dois candidatos — Kamala Harris e Donald Trump — aparecem empatados nas pesquisas de intenção de voto.

O empresário, que apoiou Barack Obama em eleições passadas, tornou-se mais conservador nos últimos anos e utiliza suas redes sociais para compartilhar regularmente mensagens de apoio a Trump. Com mais de 202 milhões de seguidores na plataforma X, Musk usa sua influência para defender o ex-presidente e frequentemente critica a vice-presidente Kamala Harris, adversária de Trump na corrida eleitoral.

Como funcionam os sorteios

Musk está oferecendo um prêmio diário de 1 milhão de dólares (R$ 5,71 milhões) para uma pessoa sorteada entre aqueles que assinarem um uma petição online. Não se sabe ao certo como é feito o sorteio e se a escolha é de fato aleatória.

O texto da petição defende que "As Primeira e Segunda Emendas garantem a liberdade de expressão e o direito ao porte de armas. Ao assinar abaixo, estou declarando meu apoio às Primeira e Segunda Emendas."

Para concorrer ao prêmio, os participantes precisam ser eleitores registrados e residir em um dos sete estados decisivos para o pleito de novembro: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, conforme as informações disponíveis no site do America PAC.

Um professor de Wisconsin chamado Brian Bauer foi um dos ganhadores. Ele apareceu ao lado da mulher, três filhas e do cachorro com o cheque de 1 milhão de dólares em mãos em foto que viralizou.

Além disso, a petição oferece um incentivo adicional de 100 dólares para cada eleitor registrado na Pensilvânia que a assine, e mais 100 dólares para aqueles que indicarem eleitores registrados do mesmo estado.

