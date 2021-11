O Museu Ludwig tem em seu acervo obras que vão do impressionismo à arte contemporânea. O acervo é baseado nas aquisições do empresário Peter Ludwig.

Patrono do museu, Ludwig reuniu uma das maiores coleções de arte particulares no mundo, estimada em 20 mil peças. No dia 6 de setembro de 1986, foram inauguradas as novas instalações do Museu Ludwig, ao lado da catedral de Colônia. Um ponto forte é a grande coleção de arte pop, que inclui trabalhos de Andy Warhol, Jasper Johns e Roy Lichtenstein.