O Museu da Porsche está localizado em Stuttgart, no bairro de Zuffenhausen, onde também se encontra a sede da montadora.

A cidade de Stuttgart, capital do estado de Baden-Württemberg, abriga as sedes das empresas automobilísticas Mercedes-Benz e Porsche, que não economizaram na construção de museus do automóvel para mostrar a história das célebres marcas alemãs.