Na região de Eichsfeld, museu relembra a vida na área limítrofe entre as antigas Alemanhas Ocidental e Oriental. Divisão do país persistiu por mais de 40 anos.

Situado num prédio onde antigamente funcionava o controle de fronteiras Worbis, o museu chama a atenção com seu prédio moderno, mas que remete à estética do chamado "socialismo realmente existente". Desde 1995, existe na antiga passagem de fronteira Duderstadt /Worbis o Museu da Fronteira Eichsfeld. Entre 1973 e 1989, cerca de 6 milhões de viajantes utilizaram a passagem de fronteira entre Gerblingerode, no oeste, e Teistungen, no leste. Num espaço de mil metros quadrados, a exposição conta a história da divisão alemã.