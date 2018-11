Museu alemão acha um Rembrandt em seu depósito

Reabertura do Rijksmuseum em Amsterdã

Chance a todos

O interesse da mídia pela reabertura do museu tem sido intenso, com jornalistas vindos de todas as partes do mundo para vivenciar um minuto em frente à "Ronda da Noite". Por ocasião da abertura do museu, em 13 de abril, as portas estarão abertas até a meia-noite para que todos possam ter a sua chance.

Autoria: Marcia Adair