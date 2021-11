Murilo Basso é especialista em Relações Internacionais e Diplomacia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e mestrando em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Ele já colaborou para veículos como Estadão, O Globo, Globoesporte, G1, Superinteressante e Veja. É correspondente da DW Brasil desde fevereiro de 2020.