Mulher no Japão é infectada por coronavírus pela segunda vez

Uma mulher no Japão que havia sido liberada de um hospital após ser tratada com sucesso por uma infecção de Covid-19 voltou a ser diagnosticada com o coronavírus causador da doença, informaram nesta quinta-feira (27/02) autoridades de saúde japonesas.

Trata-se do primeiro caso conhecido de uma pessoa aparentemente livre da infecção que voltou a apresentar resultado positivo em um novo teste.

A paciente, de idade em torno dos 40 anos, foi confirmada como portadora do coronavírus no dia 29 de janeiro. Ela trabalhava como guia em um ônibus de turismo em Wuhan, cidade chinesa considerada o epicentro da doença. O motorista do ônibus também foi diagnosticado com o vírus.

Depois de receber alta do hospital, ela foi novamente testada no dia 6 de fevereiro, mas o resultado do exame foi negativo. Ela acabou retornando ao hospital no dia 21 de fevereiro, se queixando de uma inflamação na garganta e dores no peito.

Nesta quarta-feira, novos testes confirmaram que ela estava infectada pela doença pela segunda vez, segundo as autoridades.

Ao menos 186 pessoas já foram contaminadas pelo vírus no Japão, que já causou oito mortes no país. O último caso, anunciado nesta quinta-feira, foi de um homem de 80 anos em Hokkaido, que sofria de doenças pulmonares e do coração.

No total, o Japão teve registradas cerca de 900 infecções, se levadas em conta as 705 contabilizadas no navio de cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no porto de Yokohama desde o início do mês.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, informou que todas as escolas do país serão fechadas a partir da próxima segunda-feira até as férias escolares de primavera, que se iniciam no final de março. A medida visa evitar uma maior disseminação da doença.

Diversos eventos esportivos de grande porte já foram cancelados no país, incluindo uma maratona, mas, segundo as autoridades, as preparações para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 prosseguem normalmente.

RC/afp/dpa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter