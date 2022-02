Mujica sobre a crise na Ucrânia e a “loucura da guerra”

Pepe Mujica diz em sua videocoluna:

"Será possível que a humanidade do futuro nos permita abandonar os orçamentos militares, a loucura da guerra? Será possível que os humanos diminuam uma parcela do egoísmo? Não será possível que, até certo ponto, nós humanos possamos trabalhar para nós mesmos com a intenção de recriar uma humanidade um pouco melhor?"

"Porque, afinal, qual o sentido do avanço tecnológico se, do ponto de vista dos conteúdos da vida humana, permanecemos estagnados, polidos pelo egoísmo, com uma enorme falta de empatia por quem nos acompanha na vida, e quando nos encontramos num mundo limitado, que está marcado pelo trabalho do homem e pela acumulação do homem, onde estamos progredindo do ponto de vista técnico permanentemente, mas notoriamente estamos agredindo a natureza, mas seguimos prisioneiros de uma civilização que confunde ser com ter?"

"E finalmente, pareceria que lutamos por uma humanidade mais rica para o indivíduo, mas com uma estagnação em termos de valores e de solidariedade entre os humanos que assusta. Por que essas reflexões? Qual o sentido do engasgamento que está sentindo o mundo com o que pode ou não acontecer na Ucrânia?"