Mujica: "Europa aceita ficar encurralada"

Em sua vídeocoluna, "Pepe" Mujica diz que Europa simplesmente aceita “ficar encurralada” ao não usar seu peso e selar parcerias na América Latina. Enquanto isso, afirma o ex-presidente uruguaio, a China põe em prática uma estratégia mais ampla.

"Todos sabemos que, atualmente, a principal potência mundial, pelo tamanho de sua economia, pelo seu peso social, se chama República Popular da China, que tem uma estratégia que olha para longe, cujos capitais estão chegando aos portos do Mediterrâneo. E nos perguntamos: neste mundo, o polo que a Europa deveria significar tem um sentido relativo de equilíbrio. Por um lado, o desafio americano, com um continente de terra prometida como o Canadá, com um populoso México às suas costas. Por que a Europa não pensa em direção a uma comunidade atlântica?"