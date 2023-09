Em Gardi Sugdub, as casas são construídas umas coladas às outras, algumas sobre palafitas no mar. Os quase 1.500 habitantes pertencem à comunidade indígena Guna. Nas últimas três décadas, essa população mais que duplicou e quase não há mais espaço para que poder viver. Devido à subida do nível do mar, o governo panamenho pretende transferir a população para o continente, o quanto antes.