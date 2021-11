O Movimento Brasil Livre (MBL) surgiu em 2013. O nome foi criado pelos jovens da organização Estudantes Pela Liberdade (EPL) para participar das manifestações de rua daquele ano.

O EPL é o braço brasileiro de uma organização americana, o Students for Liberty, que recebe financiamento de entidades internacionais para divulgar as causas do liberalismo. "É um grupo que tem apelo nas redes e também nas universidades, porque eles trazem uma defesa da liberdade individual que tem bastante ressonância", diz Luciana Tatagiba, cientista política do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva (Nepac) da Unicamp.