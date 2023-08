Moscou volta a ser alvo de ataque de drones

A Rússia disse nesta quarta-feira (23/08) ter frustrado um novo ataque de drones ucranianos a Moscou. Num deles, um prédio em construção chegou a ser atingido, mas não há registro de baixas. Três pessoas, porém, teriam morrido em outro ataque perto da fronteira com a Ucrânia.

"Na noite de 23 de agosto, as defesas antiaéreas frustraram outra tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com três aeronaves não tripuladas de asa fixa contra a cidade de Moscou", disse em nota o Ministério da Defesa russo.

Segundo o comunicado militar, as forças de defesa aérea perto da capital derrubaram dois drones sobre os distritos de Mozhaisky e Khimki, na região de Moscou. Um terceiro, porém, teria perdido o controle e colidido com o edifício em construção do complexo financeiro da capital russa. No início do mês, o mesmo distrito já havia sido atingido duas vezes em três dias.

Perito examina arranha-céu danificado no distrito comercial de Moscou Foto: picture alliance/AP

Não houve nenhum comentário imediato por parte da Ucrânia, que raramente assume responsabilidade direta por ataques de drones em território russo ou em áreas controladas pela Rússia. Os ataques, no entanto, parecem ter se intensificado desde que dois drones foram destruídos sobre o Kremlin no início de maio.

Danos em Moscou e mortes em Belgorod

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, informou ainda que dois prédios de cinco andares próximos à cidade também sofreram danos. "Várias janelas foram quebradas em prédios de cinco andares próximos [a Moscou]. Não há feridos", acrescentou.

Como precaução, os três principais aeroportos de Moscou chegaram a interromper brevemente suas atividades, mas já voltaram a funcionar.

Na região de Belgorod, vizinha da Ucrânia e local onde ocorreram as casualidades, os drones teriam atingido um sanatório e um vilarejo. Segundo o governador da região, duas pessoas morreram no local e os médicos não conseguiram salvar a vida de uma terceira.

Ucrânia também é alvo de ataques

Nesta quarta-feira, o Kremlin também lançou mais um bombardeio contra depósitos de armazenamento de cereais ucranianos.

Um ataque noturno de drones russos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, teria causado um incêndio em instalações de grãos, escreveu o chefe da Administração Militar Regional da região, Oleh Kiper, no aplicativo de mensagens Telegram.

Segundo Kiper, os sistemas de defesa aérea ucranianos abateram nove drones Shahed. "Infelizmente, houve ataques em complexos de produção e transbordo", disse ele, acrescentando que nenhuma vítima foi relatada.

ip (efe, Reuters)