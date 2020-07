Mortes por covid-19 no Brasil passam de 75 mil

O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira (15/07) a marca de 75 mil mortes por covid-19.

Números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados hoje apontam que mais 1.233 mortes por covid-19 foram notificadas no Brasil nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos pela doença oficialmente identificados chegou a 75.366, segundo atualização publicada às 18h.

O Brasil ainda registrou oficialmente mais 39.924 casos, elevando o total para 1.966.748.

Diversas autoridades e instituições de saúde em todo o país, no entanto, alertam que os números reais da doença devem ser maiores em razão da falta de testes em larga escala e da subnotificação.

Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes chegou a 35,9. Em número total de óbitos, o país ocupa a segunda posição no mundo. Já no cálculo levando em conta a população, o Brasil aparece em 13° – bem à frente de países vizinhos, como a Argentina (4,42) e o Uruguai (0,9). Com as mortes desta quarta-feira, o Brasil ultrapassou a Holanda em número de mortes por 100 mil/hab e praticamente empatou com a Irlanda, que está em 12° lugar.

Nações europeias duramente atingidas pela doença, como o Reino Unido (67,76) e a Bélgica (85,69), ainda aparecem bem à frente, mas esses países começaram a registrar seus primeiros casos entre três e quatros semanas antes do Brasil, e o número de óbitos diários está caindo – hoje está na marca das dezenas.

Os EUA, que têm o maior número absoluto de mortes por covid-19 no mundo, haviam ultrapassado a marca de 75 mil em 11 de maio, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Desde então, o país registrou mais 61 mil óbitos.

O Conass ainda apontou que o estado de São Paulo também chegou à marca de 393.176casos. O estado registrou 18.640 mortes – 316 foram notificadas nas últimas 24 horas.

O Ceará é o segundo estado com mais casos: 141.248. Tem ainda 7.030 mortes. O Rio de Janeiro é o terceiro, com 134.449, mas um número de mortes superior ao Ceará: 11.757.

O número de curados no país, segundo dados do Ministério da Saúde, chegou a 1.255.564.

