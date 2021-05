Morte de Paulo Gustavo gera comoção no meio artístico

Após semanas internado com covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (04/05), vítima da covid-19 e suas complicações. Ele tinha apenas 42 anos e estreou o longa-metragem de maior bilheteria do cinema nacional.

Com uma trajetória de sucesso no teatro, na televisão e no cinema, o ator nascido em Niterói começou a ganhar visibilidade aos 26 anos, em 2004, ao participar da peça "Surto", na qual interpretou, pela primeira vez, a famosa personagem "Dona Hermínia", que se tornou um marco em sua carreira e foi inspirada na mãe do ator.

A personagem ganhou peça de teatro e, posteriormente, uma trilogia no cinema, que vendeu cerca de 22 milhões de ingressos. O terceiro filme da sequência, Minha mãe é uma peça 3, de 2019, se tornou o maior êxito de bilheteira da história do cinema brasileiro.

O ator estava na UTI devido à covid-19 desde 13 de março. Ele foi intubado e chegou a necessitar da ajuda de uma espécie de pulmão artificial. Por fim, teve uma embolia. Ele deixa dois filhos pequenos e o marido, o médico Thales Bretas.

A morte de Paulo Gustavo foi lamentada no meio artístico, com uma série de homenagens nas redes sociais e alertas sobre a gravidade da pandemia:

"O mundo perde um gênio do humor. Hoje a vida perdeu um pouco da graça. O Brasil perde um pedaço precioso seu. Que triste é ter que viver num mundo sem Paulo Gustavo", escreveu o ator e humorista Fabio Prochat no Twitter.

O youtuber Felipe Neto, também descreveu Paulo Gustavo como um gênio: "Que magnitude tinha o seu passo, sua voz, seu humor. Que absurdo era o seu talento e que dor deixa em nós, por termos visto tão pouco. Porém, mesmo em pouco, vimos tudo. O tudo de um gênio, o tudo de um transformador, de um ídolo, de um mestre", escreveu no Instagram.

"Aplaudam o grande Paulo Gustavo! O maior comediante que eu já vi!", escreveu a humorista e

apresentadora Tatá Werneck no Instagram, alertando para a gravidade da pandemia: "Prestem atenção: não deixem essa dor ser em vão. Entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara. Álcool gel. Distanciamento social. Por favor. Não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão."

Para Caetano Veloso, Paulo Gustavo é "a expressão da alegria brasileira". "O povo brasileiro, que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo, está de luto. E deve revoltar-se contra os responsáveis por nossa vulnerabilidade frente à pandemia que nos tirou essa pessoa amada por representar nossa vocação para o SIM", escreveu no Twitter.

"A Alegria está triste", escreveu o apresentador Serginho Gorisman.

"Descanse em Paz meu irmão, você iluminou nossas vidas aqui na terra e agora vai iluminar aí de cima!!!", lamentou a cantora Preta Gil.

"Assassinos de Paulo Gustavo : quem dizia ‘é só uma gripezinha'; ‘não passa de 200 mortes'; ‘cloroquina resolve'; ‘gente morre todo dia'; ‘Lockdown destrói o país'; ‘máscara nos faz respirar ar viciado'; ‘eu obedeço o comandante'. E por aí vai. Canalhas da pior espécie", escreveu o escritor Paulo Coelho.

A atriz Mônica Martelli, grande amiga do ator, postou a seguinte mensagem no Instagram: "Meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar."

"Um país que gargalha é um país melhor. Muito obrigado. Vá em paz", escreveu o ator Humberto Carrão.

lf (ots)