Morre Zé Celso, ícone do teatro brasileiro

Criador do Teatro Oficina, dramaturgo tinha 86 anos e estava internado devido a queimaduras causadas por incêndio em seu apartamento.

O dramaturgo, diretor, ator e encenador José Celso Martinez Corrêa, expoente das artes cênicas, criador do Teatro Oficina e conhecido simplesmente como Zé Celso, morreu nesta quinta-feira (06/07), aos 86 anos.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter 53% de seu corpo afetado por queimaduras causadas por um incêndio em seu apartamento.

O Teatro Oficina se despediu de Zé Celso por meio das redes sociais: "Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo. Nossa fênix acaba de partir pra morada do sol. Amor de muito. Amor sempre", escreveu no Twitter.

Transgressão e experimentação

Nascido em Araraquara, no interior de São Paulo, em 1937, Zé Celso iniciou sua carreira nos anos 1950 e, na década seguinte, integrou o grupo fundador do Teatro Oficina, considerada a maior e uma das mais longevas companhias de teatro em atividade permanente do Brasil.

"Nós chamamos o nosso teatro de Oficina e escolhemos como símbolo a bigorna, porque isso significava trabalho e se pretendia ligar o trabalho teatral a qualquer outro, colocando o ator como um operário, como um simples proletário, para desmistificar certa ideia de que o teatro é uma coisa mítica, dependendo de dom, vocação e até mesmo de um apelo religioso", definiu o próprio Zé Celso.

Ao longo de mais de seis décadas dedicadas às artes cênicas, ele escreveu, dirigiu e atuou em peças como Os Sertões, Roda Viva e O Rei da Vela, de Oswald de Andrade.

"Defensor de um teatro antropofágico, o dramaturgo conduziu sua carreira no teatro valorizando sempre os conceitos da inovação, da transgressão, da subversão e da experimentação", escreveu o Instituto Itaú Cultural por ocasião do 80º aniversário do artista, em 2017.

