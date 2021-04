Morre príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª, morreu aos 99 anos, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (09/04).

"É com profundo pesar que Sua Majestade, a rainha, anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o príncipe Philip, Duque de Edimburgo", diz comunicado do palácio. "Sua Alteza Real faleceu em paz nesta manhã no castelo de Windsor."

O príncipe se casou com Elizabeth 2ª em 1947, cinco anos antes de ela ser coroada. Ele foi o mais longevo consorte real da história britânica. O casal teve quatro filhos, oito netos e dez bisnetos.

A saúde do príncipe vinha se deteriorando há algum tempo. Ele completaria 100 anos no próximo dia 10 de junho.

Mais informações em instantes...