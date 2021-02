Morre o ator Christopher Plummer

O ator Christopher Plummer, protagonista do clássico A Noviça Rebelde (1965), morreu nesta sexta-feira (05/02), aos 91 anos, na casa onde morava no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, segundo confirmou a família.

"Chris era homem extraordinário que amava e respeitava profundamente sua profissão com excelentes modos antiquados, um humor autodepreciativo e musicalidade nas palavras. Era um tesouro nacional profundamente orgulhoso de duas raízes canadenses", escreveu o amigo e agente Lou Pitt ao portal Deadline.

Ele estava ao lado da mulher, Elaine Taylor, em seus últimos momentos, segundo informou a família. A causa da morte não foi divulgada.

Plummer, que continuou trabalhando até os 90 anos, se tornou o mais longevo ator a ganhar um Oscar (de melhor ator coadjuvante), pelo papel em Toda Forma de Amor (2010). quando tinha 82 anos, e o mais velho a ser indicado, em 2018, aos 88 anos, por Todo o dinheiro do mundo.

Em A Noviça Rebelde, o ator interpretou o rígido, mas cativante chefe da família Von Trapp, cujo coração é suavizado pela ex-noviça Julie Andrews. O filme até hoje é uma das maiores bilheterias da história do cinema, tendo arrecadado US$ 2,5 bilhões em quase seis décadas, considerando reajustes.

Antes de receber esse papel, que o catapultou para a fama, Plummer esteve em outra superprodução: A Queda do Império Romano (1964), no qual interpretou o imperador Commodus.

Início nos palcos

Nascido em Quebec, no Canadá, em 1929, Plummer se destacou pela presença teatral diante das câmeras, desenvolvida na Broadway, onde também conquistou dois prêmios Tony, o principal do teatro.

Ele começou no teatro em 1950, ainda no Canadá, tendo seguido, anos depois, para os Estados Unidos, onde fez parte de uma companhia teatral dedicada à obra do dramaturgo William Shakespeare.

No cinema, a estreia deu-se em 1956, pela mão de Sidney Lumet, com Quando o Espetáculo Termina, seguindo-se Jornada Tétrica (1958), de Nicolas Ray, enquanto também participava de produções televisivas.

Estrelato e reconhecimento

Foi em 1965 que protagoniza com A Noviça Rebelde, de Robert Wise, que Christopher Plummer se tornou uma estrela, embora ele tenha admitido, em entrevistas nas décadas seguintes, que não tinha gostado particularmente do papel. No entanto, em 2008, ele se reconciliou com o filme, afirmando que a produção é "comovente, alegre e absolutamente atemporal".

Conhecido pela voz marcante, Plummer também narrou e dublou diversos filmes, como as animações como Up: Altas Aventuras, da Pixar. Ele também interpretou o vilão de Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida (1991), o jornalista Mike Wallace em O Informante (1999), e o escritor Rudyard Kipling em O Homem Que Queria Ser Rei (1975), este último ao lado de Michael Caine e Sean Connery.

Em 2017, Christopher Plummer substituiu Kevin Spacey, na altura acusado de abusos sexuais, no filme Todo o dinheiro do mundo, de Ridley Scott, o que lhe valeu sua última indicação ao Oscar.

A co-estrela de A Noviça Rebelde, Julie Andrews, disse após o anúncio da morte de Plummer que "hoje eu perdi um amigo querido". "Eu guardo as memórias de nosso trabalho juntos e todo o humor e diversão que compartilhamos ao longo dos anos."

