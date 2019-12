Morre Marie Fredriksson, vocalista do Roxette

A vocalista da dupla pop sueca Roxette, Marie Fredriksson, morreu depois de uma "longa batalha de 17 anos contra o câncer". Ela tinha 61 anos e teve a morte confirmada por seu empresário nesta terça-feira (10/12).

Fredriksson descobriu que tinha um tumor cerebral em 2002. Após tratamentos, conseguiu voltar aos palcos, mas se aposentou em definitivo em 2016, depois de mais de três décadas atuando no mundo da música.

Ela formou o duo Roxette com o guitarrista, cantor e compositor Per Gessle, também sueco, em 1986. Canções como The Look, Joyride, Listen To Your Heart, How Do You Do e It Must Have Been Love estão entre os maiores sucessos da dupla, que vendeu mais de 80 milhões de discos e conquistou fãs mundo afora nos anos 1980 e 1990.

Marie Fredriksson e Per Gessle formaram o Roxette em 1986

Ao jornal sueco Expressen, Gessle agradeu à companheira: "Obrigado, Marie! Obrigado por tudo! Você foi uma música muito especial, uma cantora de alto nível, que vai ser difícil vermos de novo. Você pintou com as mais belas cores as minhas composições."

No Twitter, nesta terça, Gessle escreveu que "o tempo passa rápido demais. Não faz muito que passamos dias e noites no meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. E que sonhos nós conseguimos compartilhar! Estou honrado por ter conhecido seu talento e generosidade. Todo meu amor a você e à sua família. As coisas nunca mais serão as mesmas."

