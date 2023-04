Morre Klaus Teuber, inventor do jogo de tabuleiro "Catan"

Morreu aos 70 anos o alemão Klaus Teuber, criador do Siedler von Catan (Colonizadores de Catan ou simplestemente Catan no Brasil), um dos jogos de tabuleiro mais famosos e populares do mundo.

O jogo, lançado em 1995, vendeu 30 milhões de cópias, foi traduzido para 41 idiomas e comercializado em 70 países.

Teuber morreu no fim de semana, "após uma doença curta e grave", informaram nesta terça-feira (04/04) a Catan GmbH e a Kosmos, editora de Stuttgart que comercializa o jogo na Alemanha.

"Com seus muitos jogos premiados, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo", escreveu a editora.

Catan é um jogo de estratégia, situado na Idade Média. Os jogadores são os colonizadores da fictícia ilha de Catan e, a cada rodada, devem construir estradas, vilas e cidades, negociando as matérias-primas do local: madeira, minério, trigo, tijolos e ovelhas.

Teuber em 1995, ao vencer o "Deutschen Spielepreis" Foto: picture-alliance / dpa

Teuber também inventou jogos de tabuleiro como Barbarossa (o primeiro, em 1988, ao 36 anos), Hoity Toity, Drunter und Drüber, Der flenden Hollander e Löwenherz, entre outros, e ganhou diversas vezes os prêmios Spiel des Jahres e Deutscher Spielepreis, que reconhece os melhores jogos da Alemanha anualmente.

Nascido em 1952 em um vilarejo no distrito de Odenwald, no estado de Hesse, Teuber prestou serviço militar, estudou química e começou a trabalhar no laboratório de prótese dentária do pai. Para compensar o estresse do trabalho diário, começou a desenvolver jogos no início dos anos 1980: no princípio criou os jogos em casa, artesanalmente.

A guinada veio quando ele conseguiu largar o emprego e transformar o hobby em uma fonte de renda. Já um desenvolvedor de jogos reconhecido, no começo dos anos 1990 ele investiu cerca de 40 horas por semana para criar o Catan.

"Fazer jogos me dá muita felicidade e alegria", disse ele em uma ocasião.

Jogar: parte importane da vida

Para Teuber, jogar faz parte do ser humano tanto quanto o nascimento e a morte. "Aqueles para quem esta faceta supostamente não tem significado muitas vezes jogam com dinheiro e pessoas", afirmou.

Para ele, jogar é uma lição sobre "tolerância, aceitação de regras e superação de derrotas" e, durante um jogo, aprende-se "mais sobre meus semelhantes do que em anos de conversa fiada".

Em 2002, Teuber fundou a Catan GmbH, pela qual comercializou os jogos que desenvolveu. Ele morava em Roßdorf perto de Darmstadt, em Hesse, e deixa a esposa Claudia, a quem definia como "parceira de jogo mais importante", e três filhos.

le/bl (KNA, DPA, AFP)