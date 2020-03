Morre aos 92 anos Albert Uderzo, um dos criadores de Asterix

O ilustrador francês Albert Uderzo, que com René Goscinny criou as histórias de Asterix, morreu, aos 92 anos de idade, em sua casa na periferia de Paris, segundo relatou sua família nesta terça-feira (24/03).

"Albert Uderzo morreu enquanto dormia em sua casa em Neuilly (na periferia de Paris) de um ataque cardíaco não relacionado com o coronavírus. Ele estava muito cansado há várias semanas", disse seu genro Bernard de Choisy à agência de notícias AFP.

Uderzo criou os quadrinhos de Asterix e Obelix com Goscinny em 1959. Seis décadas depois, cerca de 370 milhões de cópias já foram vendidas mundo afora, traduzidas para 111 línguas e dialetos. Juntamente com Goscinny, que morreu em 1977, aos 51 anos de idade, ambos publicaram 24 álbuns.

Durante muito tempo, Uderzo se opôs à criação de novas histórias após a morte de seu colega. Em 2011, ele passou o legado a autores mais jovens, supervisionando o trabalho deles em todos os momentos.

Desde que Uderzo e o letrista Goscinny lançaram o primeiro álbum das aventuras de Asterix e Obelix, há mais de meio século, Asterix tornou-se um fenômeno: mais de dez filmes de animação foram produzidos, em 1989 foi inaugurado um parque temático perto de Paris com o seu nome, e centenas de produtos de merchandising foram concebidos.

Uderzo nasceu em 25 de abril de 1927, perto de Reims, e era filho de imigrantes italianos. No final dos anos 1940, ele foi um dos desenhistas de maior sucesso da sua geração – apesar de ser daltônico. Em 1951, Uderzo conheceu então o talentoso contador de histórias Goscinny.

Juntos, eles produziram várias séries. Seus primeiros trabalhos foram Oumpah-pah, Jehan Pistolet e Luc Junior. O seu maior sucesso, no entanto, começou em 1959 com o Asterix, cuja primeira aventura foi publicada na revista Pilote antes do lançamento do primeiro álbum na França, dois anos depois, com Asterix le Gaulois (Asterix, o Gaulês). Na Alemanha, ela foi lançada em 1968.

Em 1977, quando Goscinny morreu, a dupla já tinha lançado mais de 20 álbuns. Uderzo continuou a série como ilustrador e escritor. A primeira história que ele criou sozinho, O grande fosso, foi publicada em 1980, e Uderzo criou outros volumes por conta própria.

No início de 2009, Uderzo, que sofria de artrose, afastou-se cada vez mais da mesa de desenho. Dois anos depois, entregou o cetro a colegas mais jovens. O primeiro volume de Asterix feito por Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, Asterix entre os pictos, foi publicado em outubro de 2013.

RW/afp/dpa/efe

