Morre aos 82 anos ator Michael "Dumbledore" Gambon

O ator anglo-irlandês Michael Gambon morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (28/10). Após notabilizar-se por décadas em produções shakespearianas nos palcos do Reino Unido, ele mais tarde alcançou fama mundial ao interpretar o personagem Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes da saga Harry Potter.

"Michael, um marido e pai amado, morreu pacificamente no hospital, ao lado da esposa Anne e do filho Fergus, em decorrência de uma pneumonia", informou sua família em comunicado.

Nascido em Dublin, Irlanda, em 1940, Gambon passou a viver no Reino Unido com sua família quando tinha seis anos, adquirindo a cidadania britânica. Retornando a Dublin, estreou em 1962 nos palcos numa montagem da tragédia Otelo, de William Shakespeare.

Nessa produção, capturou a atenção do lendário ator Laurence Olivier, que estava recrutando para a National Theatre Company, hoje um dos teatros mais importantes do Reino Unido.

Gambon estreou no cinema em 1965, numa versão de Otelo, ao lado de Olivier. Mas por mais de duas décadas sua atenção foi voltada para o teatro e produções televisivas britânicas, entre elas a notável minissérie The Singing Detective (1986), de Dennis Potter. Para o público britânico, também era conhecido como o comissário Maigret, na série homônima de 1992 do canal ITV, baseada na obra de Georges Simenon.

Michael Gambon substituiu Richard Harris como Dumbledore a partir do terceiro filme da saga "Harry Potter" Foto: United Archives/Impress/picture alliance

Foi apenas no fim dos anos 1980 que Gambon começou a se destacar no cinema, ao atuar no filme O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante (1989), de Peter Greenaway. A partir daí, vieram papéis em A revolta dos brinquedos (1992), Assassinato em Gosford Park (2002), e O discurso do rei (2010), no qual interpretou o rei George 5º.

Nos Estados Unidos, foi indicado ao Emmy em 2010, por sua interpretação de Mr. Woodhouse na adaptação do romance Emma, de Jane Austen. Em 2002, atuou no telefilme Bastidores da guerra, da HBO, sobre as decisões que culminaram na entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Nessa produção, Gambon interpretou o presidente americano Lyndon B. Johnson.

Michael Gambon (dir.) ao lado de Robin Williams em "A revolta dos brinquedos" (1992) Foto: kpa/United Archives/picture alliance

A partir de 2004, a saga Harry Potter marcou uma nova fase na carreira do ator veterano, que conquistou uma nova legião internacional de fãs, especialmente entre o público jovem. No terceiro filme da série, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele substituiu Richard Harris, outro ator irlandês radicado no Reino Unido, que morreu em 2002, no papel do personagem Alvo Dumbledore.

Em 2015, Gambon anunciou que estava se aposentando dos palcos, devido a dificuldades crescentes em memorizar suas falas. No entanto continuou trabalhando no cinema e televisão. Em 1998 foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth 2º por sua contribuição para o mundo do entretenimento, passando a ostentar o título honorifico de "sir".

Após o anúncio da morte, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, prestou homenagem, saudando Michael Gambon como "um grande ator". "Seja estrelando Beckett, Dennis Potter ou Harry Potter, ele trabalhou duro em cada representação", escreveu no X (ex-Twitter).

jps/av (AFP, Reuters, ots)