Ministros de Alemanha, França e Polônia condenam ataques

Em um encontro no formato conhecido como Triângulo de Weimar nesta terça-feira (01/03), em Lodz, na Polônia, os ministros do Exterior da Alemanha, da França e da Polônia condenaram os ataques russos em várias regiões do território ucraniano. Annalena Baerbock, Jean-Yves Le Drian e Zbigniew Rau também reforçaram que apoiam a construção de laços políticos e econômicos da Ucrânia com a União Europeia.

Os ministros disseram que "reafirmam o compromisso de fortalecer a relação política e a integração econômica da Ucrânia com a União Europeia e seu mercado interno". O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também participou das conversas por videoconferência, segundo fontes polonesas.

Em um comunicado divulgado antes do encontro, a ministra alemã do Exterior apelou pela unidade da Europa diante da guerra promovida pela Rússia contra a Ucrânia: "Em suas horas mais difíceis, a Europa está mais unida e mais próxima do que muitos teriam imaginado. Com sua guerra agressiva, Putin demonstra que não respeita mais nenhuma regra. A nossa união, portanto, tornou-se uma questão de sobrevivência para a Europa hoje", declarou Baerbock.

Nesta segunda-feira, a Ucrânia pediu o ingresso do país no bloco europeu. No entanto, o processo de análise do pedido pela União Europeia deve levar tempo, apesar do apoio de várias nações em meio à invasão russa ao país.

Em conjunto, Baerbock, Le Drian e Rau também divulgaram um comunicado no qual dizem que "nós, os ministros do Exterior da Alemanha, França e Polônia condenamos com as mais fortes palavras a invasão injustificada da Ucrânia pelas forças armadas da Federação Russa em uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas. Também condenamos o envolvimento de Belarus nessa agressão e apelamos a Minsk para que cumpra suas obrigações internacionais".

Os ministros disseram que "a agressão da Rússia contra a Ucrânia é a mais séria ameaça à segurança Euro-Atlântica em décadas. Lamentamos as trágicas mortes, o enorme sofrimento humano e a destruição causados pelas ações da Rússia. Exigimos que as autoridades russas cessem imediatamente e incondicionalmente as operações militares e retirem todas as forças e equipamentos militares de todo o território da Ucrânia".

O Triângulo de Weimar é uma cooperação informal entre Alemanha, França e Polônia que teve a sua primeira edição em 28 de agosto de 1991, mesmo dia de nascimento do escritor alemão Wolfgang Goethe, que morou e morreu em Weimar, no estado da Turíngia, leste do país.

A cidade foi sede da fundação da chamada República de Weimar, a primeira república democrática alemã, em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial.

Após a reunião na Polônia, Baerbock viajaria a Nova York para participar da reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU sobre a Ucrânia, que começou nesta segunda-feira. Países do Ocidente esperam que a maioria dos 193 estados-membros condenem a invasão russa e reforcem o isolamento global do país. Em mais de 70 anos, esta é apenas a 11ª reunião de emergência entre membros da organização.

