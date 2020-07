Ministro alemão compara crimes sexuais em conflitos a vírus global

O mês de julho em imagens

Negócio da China para a Apple

Quando a Apple inaugura ou apresenta algo, pode-se ter certeza que as filas serão compridas – e mais ainda em tempos de coronavírus, com as regras de distanciamento social. Pequim não é exceção: os fãs da gigante informática americana não quiseram perder a abertura de uma nova loja no bairro de Sanlitun. Ingresso, só máscara e com medição de temperatura.