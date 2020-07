Ministro alemão: 2ª onda de coronavírus é perigo real mas evitável

O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, alertou nesta segunda-feira (13/07) os cidadãos do país para se manterem vigilantes, apesar do número relativamente baixo de casos de covid-19. "O perigo de uma segunda onda é real", afirmou durante entrevista coletiva em Berlim.

Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch (RKI) para controle e prevenção de doenças infecciosas, também alertou que a pandemia "ainda não acabou" e que há mais casos no mundo do que nunca.

Segundo o RKI, quase 199 mil infecções foram registradas na Alemanha desde o início da pandemia, com 9.071 óbitos por covid-19. O número de novos casos vem se mantendo relativamente baixo.

Spahn ressaltou que esse é um progresso "gratificante", mas "não devemos nos sentir numa falsa segurança", sublinhando que surtos locais e regionais de coronavírus têm mostrado repetidamente a facilidade com que o vírus pode se espalhar sob certas condições.

Ele e o presidente do RKI pediram à população que continue a seguir as regras de higiene e distanciamento e use máscara de proteção, sempre que necessário: "Não temos que automaticamente esperar uma segunda onda no outono ou no inverno. Podemos prevenir isso juntos enquanto sociedade, como fizemos antes", frisou Spahn.

O ministro ressaltou a necessidade de estar vigilante, especialmente durante as férias de verão, e se disse preocupado com imagens de um vídeo divulgado neste fim de semana, mostrando alemães festejando e ignorando regras de distanciamento social na ilha espanhola de Maiorca.

É importante continuar alertas mesmo durante em viagens ao exterior, ressaltou: "Entendo a impaciência, mas onde há festas, o risco de infecção é particularmente alto."

