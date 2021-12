Ministra alemã visita Paris e Bruxelas em 1º dia no cargo

A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, reforçou a importância da parceria entre seu país e a França nesta quinta-feira (09/12), em encontro com o ministro francês do Exterior, Jean-Yves Le Drian, em Paris.

A União Europeia "é o pivô da política externa alemã", disse Baerbock, a primeira mulher a ocupar a pasta da diplomacia do seu país. Ela ainda afirmou que e a França é "o amigo mais próximo da Alemanha". A França é tradicionalmente o destino da primeira viagem de ministros alemães do Exterior.

Apesar do tom cordial do encontro, Baerbock reiterou a oposição alemã aos planos franceses de classificar a energia nuclear como verde. "É sabido que temos posições distintas na questão nuclear", disse.

A classificação da energia nuclear como renovável, como pretendido por França, Polônia e República Tcheca, é polêmica dentro da União Europeia. Países como Alemanha, Luxemburgo e Áustria já se declararam contra.

Antes da viagem, Baerbock declarou que vai dar à política climática internacional "o espaço que ela merece" na agenda diplomática. Ela destacou que prevenir crises é tarefa da diplomacia. "E não há crise maior que a crise climática."

Conflito na Ucrânia

Baerbock e Le Drian demonstraram unidade em relação ao conflito na Ucrânia. A ministra alemã ameaçou Rússia. "A Rússia pagará um preço político e sobretudo econômico por uma nova agressão à soberania ucraniana", declarou.

Ao mesmo tempo, ela disse que uma escalada militar do conflito deve ser evitada, e que soluções devem ser encontradas por meio da diplomacia, no que tanto ela como Le Drian estão dispostos a se engajar.

França e Alemanha mediam entre a Rússia e a Ucrânia desde 2014 e, em 2015, conseguiram chegar ao acordo de paz de Minsk. Apesar de o acordo ter conseguido reduzir os combates, não resultou numa solução para o conflito.

Importância da UE

Depois do encontro com Le Drian, a ministra alemã seguiu de trem para Bruxelas, onde terá encontros com o encarregado de política externa da UE, Josep Borrell, e com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. A situação da Ucrânia é o principal tema dos encontros.

A primeira ocupante do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha é a primeira a visitar Bruxelas já no seu primeiro dia de trabalho, num reconhecimento da importância da União Europeia (UE) para a Alemanha.

Na sexta-feira Baerbock deverá se encontrar com o ministro polonês do Exterior, Zbigniew Rau, em Varsóvia.

as (DPA, DW)