Chefiado pelo Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal (MPF) do Brasil faz parte do Ministério Público da União (MPU).

Entre suas responsabilidades estão a defesa dos direitos sociais e individuais dos cidadãos perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, os juízes federais e juízes eleitorais. Além disso, o MPF atua em questões que envolvem o interesse público, a fiscalização do cumprimento de leis editadas no país e as decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil.