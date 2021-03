Ministério da Defesa anuncia novos comandantes das Forças Armadas

O Ministério da Defesa anunciou nesta quarta-feira (31/03) os nomes dos três novos comandantes das Forças Armadas. É a primeira vez na história que os três comandantes são substituídos ao mesmo tempo sem que isso ocorra em meio a uma troca de governo.

Para o Exército, o escolhido foi o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para a Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier e, para a Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior.

Logo após o anúncio ofical, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto no Twitter com os novos comandantes.

Ao anunciar os nomes, o novo ministro da Defesa, general Braga Netto, defendeu a democracia.

"A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis a suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Nesse dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo", disse.

Apesar da fala em prol da democracia, na terça-feira, Braga Netto, havia divulgado uma ordem do dia na qual defendia que se compreenda e se celebre o golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura de 21 anos no país. A publicação do texto foi a primeira manifestação pública do general, que assumiu a pasta após Fernando Azevedo e Silva deixar o governo, no dia anterior.

Divergências entre ex-comandantes e governo

Na terça-feira, Braga Nettohavia anunciado que substituiria os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A decisão foi tomada na esteira da saída do ministro Fernando Azevedo e Silva da pasta da Defesa.

Na segunda-feira, os comandantes do Exército, Edson Pujol, da Marinha, Ilques Barbosa, e da Aeronáutica, Antônio Bermudez, já haviam se reunido e discutido a possibilidade de colocarem seus cargos à disposição, como um sinal de que não compactuariam com tentativas do presidente de usar as Forças Armadas em seu benefício.

A saída de Azevedo e Silva ocorreu em meio a uma minirreforma ministerial que envolveu trocas em seis pastas, mas foi a alteração mais rumorosa devido a movimentos frequentes de Bolsonaro para aprofundar a instrumentalização das Forças Armadas em benefício de seu projeto político. A saída do ministro provocou a maior crise na cúpula militar em décadas

Azevedo e Silva vinha resistindo a algumas dessas investidas do presidente, como pedidos para mobilizar o Exército para se contrapor aos governadores que declararam lockdown para reduzir a disseminação da covid-19. O ex-ministro também havia se recusado a demitir o comandante do Exército, Edson Pujol, que não agradava a Bolsonaro e em novembro de 2020 havia dito que "a política não pode entrar nos quartéis”.

Nos bastidores, vários militares de alta-patente fizeram chegar à imprensa que não queriam se envolver em alguma aventura golpista ou iniciativa que contrariasse a Constituição.

Antes de ser nomeado para a Defesa, Braga Neto era ministro da Casa Civil e tem a confiança de Bolsonaro. É atribuição do presidente definir os comandantes das Forças Armadas, em uma escolha que tradicionalmente segue uma lista elaborada por critério de antiguidade.

Desde o início da sua gestão, Bolsonaro tem se apoiado nos militares para preencher diversos cargos no governo. O presidente também faz elogios frequentes à atuação das Forças Armadas durante o regime militar e determinou a comemoração do golpe de 1964, que nesta quarta-feira faz 57 anos.

le (ots)