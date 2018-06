Mineradoras assinam acordo para reparar danos em Mariana

Cronologia: o maior desastre ambiental do Brasil

Dilma sobrevoa áreas afetadas

Uma semana após a tragédia, Dilma Rousseff sobrevoou as regiões afetadas em MG e ES. Na cidade capixaba de Colatina, Dilma disse que a mineradora terá que arcar com todas as consequências do desastre ambiental: "Esse é um dos desastres mais graves que o país sofreu, principalmente quando se considera a questão do impacto sobre o meio ambiente, a sociedade, a economia local."