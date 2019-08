Militantes desafiam proibição e ocupam centro de Hong Kong

Milhares pessoas saíram às ruas de Hong Kong neste sábado (31/08), desafiando a proibição de manifestações no 13° fim de semana seguido de protestos e um dia após a detenção de lideranças do movimento pró-democracia. A polícia disparou bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água colorida contra militantes para tentar dispersar uma passeata nos arredores do Parlamento e da sede do Executivo local.

Uma grande multidão usando capacetes de máscaras de gás se reuniu em frente à sede do governo. Alguns se aproximaram de barreiras construídas para manter os manifestantes afastados e jogaram pedras, coquetéis molotov e tijolos contra as forças de segurança.

A polícia justificou a decisão de proibir manifestações citando os confrontos ocorridos no domingo passado, um dos episódios mais graves desde o início dos protestos, em junho.

Enquanto os confrontos ocorriam perto da sede do governo, milhares de outros manifestantes continuavam uma passeata que tomou os distritos financeiros e governamentais de Hong Kong.

Fantasiado de Moisés, manifestante participa de "marcha religiosa" em Hong Kong, desafiando proibição do governo

A marcha foi convocada para marcar o quinto aniversário da decisão do governo da China contra eleições democráticas – que levou em 2004 os protestos pró-democracia da chamada Revolução dos Guarda-Chuvas.

A polícia não deu autorização, mas os manifestantes se reuniram mesmo assim, em aglomerações disfarçadas de "procissões religiosas", já que esse tipo de evento normalmente não necessita de autorização policial, segundo a legislação local.

Os militantes, em grande parte jovens vestidos de preto, tomaram as principais ruas e cruzamentos da região central de Hong Kong. Alguns chegaram a entoar cânticos religiosos. "Em Hong Kong há liberdade religiosa", afirmou uma manifestante cristã. "Rezamos para que a justiça chegue a Hong Kong. Se eles nos perseguirem por causa de nossas preces, eles violam nossa liberdade religiosa."

A polícia reforçou a segurança, construiu barreiras adicionais e colocou dois caminhões com jatos d'água nas proximidades do edifício que abriga o escritório do governo chinês.

Polícia usou jatos de água colorida para dispersar militantes

Os protestos de sábado ocorrem apenas um dia depois de nove parlamentares e ativistas serem presos, acusados de atuarem nas manifestações pró-democracia iniciadas em 9 de junho, como protesto por um projeto de lei que permitiria extradição de investigados criminais para a China.

Entre os detidos, estavam Joshua Wong e Agnes Chow, considerados mentores das manifestações em massa que se intensificaram em meados de junho e geraram a maior crise política em Hong Kong em duas décadas. Wong foi o ícone dos protestos pró-democracia de cinco anos atrás, a chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, que serviram de inspiração para as turbulências atuais, e com os quais Chow também esteve envolvida. No total, 28 pessoas foram presas.

Tido como o maior movimento de desobediência civil na história de Hong Kong a Revolução dos Guarda-Chuvas, ocorreu entre 28 de setembro e 15 de dezembro de 2014. quando o Occupy Central, com apoio de movimentos sociais e estudantis, paralisou quarteirões inteiros da antiga colônia britânica para exigir o sufrágio universal na escolha do chefe do executivo de Hong Kong, sem interferências do governo em Pequim.

Mas as autoridades chinesas não cederam aos apelos dos participantes. A polícia usou gás lacrimogêneo para reprimir os protestos, e os manifestantes, muitos deles estudantes, se protegeram usando guarda-chuvas, que se tornaram o símbolo das manifestações.

