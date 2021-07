Milhares protestam na França contra passe sanitário

O mês de julho em imagens

Israel começa a aplicar terceira dose em maiores de 60 anos

Israel começou a administrar uma terceira dose de vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 60 anos. Como parte da campanha, o presidente do país, Isaac Herzog, recebeu a terceira dose do imunizante da Pfizer-Biontech no Hospital Sheba, num subúrbio de Tel Aviv. A mulher dele, Michal Herzog, e o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também foram vacinados com a terceira dose (30/07)