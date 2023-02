Milhares de migrantes deportados voltaram para a Alemanha

Mais de 6.000 migrantes deportados da Alemanha voltaram para o país ou tentaram voltar entre 2020 e 2022, segundo uma reportagem do jornal alemão Bild publicada neste sábado (18/02). Dados da polícia federal alemã mostram que 6.495 estrangeiros deportados foram pegos nesta situação nos últimos três anos.

Em 2020, 1.614 migrantes deportados foram presos por violar a ordem de deportação. Em 2021, foram 2.074, e no ano passado, 2.807. Em janeiro deste ano, a polícia registou 184 casos deste tipo.

Os dados divulgados devem reacender o debate sobre o fracasso do país em deportar requerentes de asilo que tiveram o pedido negado, mesmo quando esses cometeram algum crime. Entre os deportados que retornaram à Alemanha, estão dois afegãos acusados de violência sexual.

Oposição pede mais controle nas fronteiras

Os dados recentes sobre deportados que retornaram foram usados pelo partido conservador União Democrata Cristã (CDU) para pedir um controle melhor nas fronteiras. "Esses números revelam enormes lacunas na política de segurança da ministra do Interior, Nancy Faeser", declarou o deputado da legenda Stefan Heck ao Bild.

Heck, que faz parte do Comitê Parlamentar de Assuntos Internos, afirmou que apenas controles eficazes nas fronteiras ajudarão a impedir o retorno de deportados ao país.

Depois de receber 1,2 milhão de migrantes e refugiados durante a crise migratória de 2015 e 2016, a Alemanha vive atualmente um aumento do fluxo migratório após uma queda registrada no auge da pandemia de covid-19.

No ano passado, 244.132 migrantes deram entrada com um pedido de asilo na Alemanha, segundo dados do governo alemão. A maioria dos requentes vem da Síria, Afeganistão e Turquia. Os números não incluem os mais de 1 milhão de refugiados da Ucrânia que chegaram para o país em 2022.

Um em cada cinco pedidos é rejeitado

Em 2022, a Alemanha aprovou 56% dos pedidos de asilo. Cerca de uma em cada cinco solicitações foi totalmente rejeitada.

Enquanto alguns destes migrantes que não tiveram o pedido aceito são deportados, uma proibição de deportação foi emitida em 13% dos casos devido à falta de segurança nos países de origem destes. Nestes casos, os requerentes podem permanecer temporariamente na Alemanha.

Devido ao aumento no fluxo migratório, ocorreu um atraso no processamentos dos pedidos e, segundo o governo alemão, mais de 136 mil solicitações ainda estão em análise.

Ao assumir o poder em dezembro de 2021, o governo de centro esquerda da Alemanha prometeu intensificar as deportações de requerentes de asilo que tiveram os pedidos negados. Críticos, porém, afirmam que pouca coisa mudou em comparação com o governo anterior, liderado pelos conservadores.