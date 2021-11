Microplásticos são partículas de plástico com até 5mm de diâmetro liberadas quando resíduos plásticos são decompostos. Essas micropartículas já foram encontradas na água, em peixes e na cadeia alimentar humana.

De acordo com o grupo ambientalista WWF, 8,8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos todos os anos – o que equivale à carga completa de um caminhão de lixo por minuto. Se continuar assim, em 2050 haverá mais plástico do que peixes no mar, alertou a ONU.