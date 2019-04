Merkel pode assumir um cargo na UE?

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse em entrevista neste sábado (20/04) que a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, é "altamente qualificada" para assumir algum alto cargo na União Europeia.

Ao ser questionado por um entrevistador da cadeia de jornais alemã Funke Media, Juncker disse que consegue imaginar Merkel assumindo alguma função de importância na UE após o fim do seu mandato à frente do governo da Alemanha, o que está previsto para ocorrer em 2021. Ele ainda afirmou que não considera que "Merkel vai simplesmente desaparece no ar" após deixar a chancelaria.

"Ela não é uma pessoa que suscita respeito, mas também uma obra de arte cativante", disse Juncker. "Ela é altamente qualificada".

Merkel liderou o bloco europeu durante um período de crise econômica e turbulência política depois de se tornar chanceler em 2005, ganhando a reputação de líder mais poderosa da Europa.

No final de 2018, ao anunciar a intenção de renunciar ao cargo de liderança do seu partido, a União Democrata-Cristã da Alemanha (CDU), Merkel disse que não buscaria outros cargos políticos depois de 2021. Sua aliada Annegret Kramp-Karrenbauer a sucedeu como líder do partido e é vista como uma possível sucessora também no cargo de chanceler federal.

Já Juncker deixará o cargo de chefe do braço executivo da UE em 31 de outubro, após ter completado um único mandato.

O ex-primeiro-ministro do Luxemburgo foi nomeado para o posto em 2014 com o apoio do bloco do Parlamento Europeu que reúne os conservadores de Merkel (CDU/CSU) e o Partido Popular Europeu (PPE).

Perguntado sobre o que gostaria que os historiadores escrevessem sobre sua liderança na Comissão, Juncker disse: "Ele tentou o seu melhor ... É talvez seja bom acrescentar que ele colocou algumas coisas em ordem".

