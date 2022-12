Merkel participa de podcast policial na Alemanha

Depois de comandar a Alemanha por 16 anos, a ex-chanceler federal alemã Angela Merkel participou como convidada no especial de Natal de um podcast policial, que foi lançando neste domingo (18/12) no país europeu. O programa aborda uma das maiores paixões da líder aposentada.

O especial de Natal do podcast "Sprechen wir über Mord?!" (Estamos falando de assassinato, em tradução literal), que tem Merkel como convidada, não investigará casos reais, mas sim os crimes fictícios cometidos na tetralogia de Richard Wagner O anel do Nibelungo.

Produzido pela emissora pública alemã SWR, o podcast normalmente trata de casos reais e aborda os motivos dos crimes, além de como as investigações chegaram aos culpados. O programa é apresentado pelo ex-juiz Thomas Fischer e pelo especialista jurídico Holger Schmidt. Os dois recebem diferentes convidados nos episódios.

No especial de Natal, Fischer, Schmidt e Merkel analisam os crimes fictícios cometidos na história da ópera de Wagner, criada no século 19. A obra sobre as intrigas em torno de um anel amaldiçoado inaugurou o Festival de Bayreuth, no norte da Baviera, em 1876.

Merkel com o marido, Joachim Sauer, no Festival de Bayreuth em 2016 Foto: picture-alliance/dpa/B. Schultejans

"Estou também muito feliz de estarmos fazendo algo bem diferente", afirmou Merkel ao ser questionada sobre os motivos que a levaram a participar do podcast. Ela acrescentou que faz parte da "sua nova liberdade conquistada" ir agora "numa direção completamente diferente".

Paixão por Wagner

Merkel e o marido, Joachim Sauer, dividem a paixão por Wagner. Os dois são presença constante no Festival de Bayreuth. Enquanto chanceler, a abertura do festival era um dos poucos eventos no qual a líder alemã aparecia no tapete vermelho ao lado de seu marido. Por isso, Sauer acabou ganhando o apelido de "fantasma da ópera".

O festival também costumava marcar o início das férias de verão do casal. Merkel e Sauer permaneciam dias em Bayreuth para assistir a outras óperas, além da apresentada na estreia do evento.

Depois de 16 anos no comando da Alemanha, Merkel, de 68 anos, não se candidatou à reeleição no ano passado. Atualmente aposentada da política, a ex-chanceler tem dado palestras e pretende publicar suas memórias no outono de 2024.

Merkel foi a primeira mulher a se tornar chanceler federal da Alemanha. Por dez anos consecutivos, ela foi eleita a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes. No entanto, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a ex-líder se tornou alvo de críticas devido à postura apaziguadora diante Vladimir Putin que assumiu durante os anos que esteve no poder.

cn (dpa, DW)