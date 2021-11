A Mercedes-Benz é uma marca alemã de automóveis, caminhões, ônibus e vans. Foi criada em 1926 com a fusão das empresas automobilísticas fundadas por Karl Benz e Gottlieb Daimler há mais de um século.

A sede da Mercedes-Benz fica em Stuttgart, capital do estado de Baden-Württemberg. Em 1886, Benz patenteou um triciclo equipado com um motor de combustão. Na mesma época, Daimler também desenvolvia um veículo motorizado com Maybach. A origem do nome Mercedes está relacionada ao comerciante Emil Jellinek, que competia com veículos Daimler usando o pseudônimo Mercedes, nome de sua filha. Jellinek e a DMG assinam um acordo de distribuição de veículos e motores e posteriormente Daimler registrou a marca “Mercedes”. .