Mesmo com perfil versátil e experiência em coberturas sobre os mais diferentes temas, nas mais diversas plataformas, para Maurício Cancilieri a relação mais próxima sempre foi com a TV.

Porta de entrada no jornalismo, a televisão foi o meio de comunicação ao qual mais tem se dedicado ao longo da carreira. Natural de Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, Maurício atua como jornalista de televisão, com passagens pela InterTV dos Vales, afiliada da Rede Globo em MG, e TV Globo Internacional, onde foi repórter correspondente do Globo Notícia Europa na Alemanha.

No início da crise da pandemia na Europa, produziu uma série de vídeos explicativos sobre a covid-19 para as mídias sociais da DW Brasil.