Massacre em Manaus

Em janeiro de 2017, um motim no Complexo Presidiário Anísio Jobim, em Manaus, deixou ao menos 56 mortos e alertou para os problemas do sistema carcerário brasileiro. Revolta foi motivada por disputa entre facções.

As autoridades do Amazonas confirmaram a morte de 56 pessoas, sendo que 30 delas foram degoladas, durante uma rebelião de presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Comaj), em Manaus. O motim foi motivado por brigas entre duas facções rivais: o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN), aliada do Comando Vermelho (CV).