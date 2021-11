O filósofo alemão Martin Heidegger foi um dos pensadores mais importantes do século 20.

As principais publicações de Heidegger – por exemplo, "Ser e tempo" (1927) ou "O que é isso – a Filosofia?" (1954) – influenciaram pensadores como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault e Hans-Georg Gadamer, e são leitura obrigatória para estudantes avançados de filosofia, arquitetura, arte e literatura. Estudiosos da Europa e América do Norte concordam que Heidegger se envolveu em atividades pró-nazistas na década de 1930. Ele se tornou membro oficial do partido nazista alemão em 1933, ajudou a expulsar professores judeus da Universidade de Freiburg e fez diversos discursos em favor do nazismo.