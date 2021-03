“Marte” em pleno semiárido brasileiro?

A euforia em torno de missões a Marte não é de hoje, e possivelmente não vai ter fim tão cedo. Pelo contrário. Neste Futurando vamos falar sobre as descobertas da Mars Express, sonda europeia responsável por mapear em 3D a superfície do planeta. Foi a primeira enviada por europeus e uma segunda, Trace Gas Orbiter, também já foi lançada.

O Brasil também contribui para o desenvolvimento de protocolos para pesquisar Marte e, quem sabe, estabelecer uma colônia de humanos por lá. O chamado Habitat Marte é um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que existe para simular o ambiente marciano no Hemisfério Sul. Por meio de exercícios, presenciais ou virtuais, os pesquisadores brasileiros conseguem avaliar futuras missões e o funcionamento de uma estação no planeta vermelho.

Você sabe por que é tão importante, além de estudar o espaço, estudar a Antártida? Basicamente, o continente gelado guarda vestígios da história da Terra e é lar de espécies sob risco de extinção. Se o aquecimento global continuar em ritmo acelerado, essa região no extremo sul do globo pode sofrer danos irreparáveis.

No programa você confere ainda uma reportagem explicando como a presença de espécies invasoras impactam no equilíbrio de ecossistemas. Vamos dar o exemplo do mar do Norte e do mar Báltico, invadidos pela presença de seres marinhos não autóctones: águas-vivas.

Um dos motivos para o meio ambiente entrar em colapso é o aquecimento global. Como fazer para manter a natureza protegida e ainda assim seguir com atividades importantes para nossa economia e subsistência, como a agricultura? Um projeto tem esse objetivo: garantir renda para quem vive da terra, porém, sem causar tantos danos ambientais.