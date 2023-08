Marta, após eliminação do Brasil: "Continuem apoiando"

Seleção brasileira de futebol feminino precisava de uma vitória simples para avançar na Copa do Mundo, mas empatou sem gols com a Jamaica e foi eliminada na primeira fase, seu pior resultado em 28 anos.

Decepção. Mesmo depois de uma preparação bem mais intensa e focada do que nas edições anteriores, a seleção brasileira está eliminada da Copa do Mundo de futebol feminino. Nesta quarta-feira (02/08), o Brasil precisava vencer a Jamaica para avançar às oitavas de final, mas ficou no 0 a 0 e está fora da competição.

Com o resultado, as jamaicanas somaram cinco pontos em três jogos e garantiram lugar na fase eliminatória. Junto com elas, passou também a França, que bateu o Panamá por 6 a 3 e terminou na liderança do Grupo F com sete pontos – um empate e duas vitórias, uma delas sobre o Brasil por 2 a 1 no último sábado.

Além do empate sem gols com a Jamaica e a derrota para a França, o Brasil venceu o Panamá na estreia por 4 a 0, o que alimentou esperanças de uma campanha superior à da edição passada, quando foi eliminado pela anfitriã França nas oitavas de final.

Após o término da partida, as jogadoras e a técnica, a sueca Pia Sundhage, não conseguiam esconder o desapontamento e a tristeza pela eliminação precoce.

Empate com a Jamaica eliminou o Brasil da Copa Foto: William West/AFP

Aos 37 anos, Marta, melhor jogadora da modalidade em seis oportunidades, despediu-se dos Mundiais, mas insistiu que o futebol feminino ainda é incipiente no Brasil e pediu apoio para as futuras gerações.

"É difícil falar num momento desse. Nem nos meus piores pesadelos foi a Copa que eu sonhava", disse Marta, para ressaltar que o futebol feminino no Brasil está "só no começo".

"O povo brasileiro pedia renovação, tá tendo renovação. A única velha sou eu e talvez a Tami. A maioria são meninas que têm muito talento, caminho enorme pela frente. É só o começo para elas. Eu termino aqui, mas elas continuam", afirmou ela, com os olhos marejados, no gramado do Melbourne Stadium, na Austrália.

"Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo de quando começou a Copa, que continuem apoiando, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro", disse a jogadora.

Esta é a primeira vez em 28 anos que o Brasil foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E a terceira vez na história. As outras duas vezes foram na China, em 1991, e na Suécia, em 1995.

O melhor resultado da seleção no torneio foi em 2007, quando comandada justamente por Marta chegou à final e foi vice-campeã ao ser derrotada pela Alemanha por 2 a 0. Outro bom resultado foi o terceiro lugar na copa realizada nos EUA, em 1999.

