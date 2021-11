Por muito tempo acusada de "traidora da nação" por combater publicamente o nazismo e aceitar a cidadania americana, cantora e diva do cinema continuou ligada a Berlim, onde nasceu e foi enterrada.

Aos 21 anos, Marlene já havia trabalhado como modelo, dançarina e violinista em uma orquestra de filme mudo, quando foi aceita no prestigiado teatro Deutsches Theater. Casou-se em 1923 com o assistente de direção Rudolf Sieber. Marlene, no papel da protagonista Lola, foi celebrada na Alemanha e no exterior e se consagrou como atriz com o filme "O Anjo Azul", gravado em Babelsberg, perto de Berlim. Marlene Dietrich morreu em 6 de maio de 1992 em Paris, aos 90 anos de idade.