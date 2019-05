Marie e Paul: os nomes mais populares da Alemanha em 2018

Os nomes mais populares de bebês em 2018 na Alemanha foram Marie e Paul, seguidos por Sophie e Maria, entre as meninas, e Alexander e Maximilian, entre os meninos. Os dados são da Sociedade Para a Língua Alemã (GFDS), que desde 1977 publica o ranking.

A lista das meninas segue com Sophia/Sofia, Emilia, Emma, Hannah/Hanna, Mia, Anna e Johanna. Em relação a 2017, os sete primeiros lugares do ranking permaneceram inalterados. Mia e Anna trocaram de posição entre si, e a novidade ficou por conta de Johanna, que estava fora do top 10 em 2017.

Do lado dos meninos, depois do top 3, o ranking segue com Elias, Ben, Louis/Luis, Leon, Noah, Henry/Henri (a única novidade entre os 10 primeiros colocados) e Felix. Em 2017, o top 3 dos garotos teve os mesmos nomes, mas em uma ordem diferente. No ano passado, Paul substituiu Maximilian como o líder e, depois de 20 anos entre os dez nomes mais populares, encabeçou a lista pela primeira vez. Henry é, em mais de dez anos, o primeiro nome de origem inglesa do ranking – e, atualmente, o único entre os top 20 de ambos os sexos.

Se considerados apenas os primeiros nomes, os mais populares entre as meninas são Emma, Hannah e Mia, e entre os meninos, Ben, Paul e Leon.

A GFDS recebe dados de cerca de 700 cartórios de registro civil, o que representa, segundo a entidade, cerca de 90% dos nomes registrados pelas autoridades em 2018.

De acordo com o instituto, os nomes diferem dependendo do local onde as pessoas vivem. Por exemplo: os pais dos estados da antiga Alemanha Oriental e do norte da Alemanha escolhem cada vez mais nomes de antigamente, como Mathilda, Frieda, Ida, Greta, Leni e Lina para meninas e Karl, Oskar, Anton, Jakob e Theo para meninos.

Para um futuro próximo, a entidade projeta que Charlotte e Emil são candidatos potenciais para os primeiros lugares na lista, já que ambos ficaram entre os dez nomes mais populares em muitos dos 16 estados do país no ano passado. Ainda de acordo com o instituto, com base na análise da lista dos anos anteriores, a tendência é de que os nomes se espalhem de norte para o sul do país, e do leste para o oeste.

Anualmente, também são pesquisados os dez primeiros nomes turco-árabes - um em cada quatro alemães tem origem migratória, cerca de 14% da Turquia. Esta lista é liderada pelos nomes Layla/Leyla entre as meninas (posição 71 no geral) e Mohammed entre os meninos (posição 24 no geral) – nome, aliás, que chegou ao top 10 em vários estados.

Em outros países de língua alemã, os nomes preferidos são outros: Mia e Noah na Suíça, Anna e Lukas na Áustria, e Emilia e Leo em Liechtenstein.

