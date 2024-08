Mais dois pandas nascem no Zoológico de Berlim

O Zoológico de Berlim informou nesta sexta-feira (23/08) que sua ursa panda Meng Meng deu à luz gêmeos pela segunda vez, saudando os raros nascimentos como um impulso para as criaturas ameaçadas de extinção.

Os filhotes nasceram na quinta-feira, pesando 136 e 169 gramas e medindo apenas 14 centímetros, informou o zoológico. Os dois estão bem e estão sendo cuidados pela mãe e por especialistas em pandas, embora o zoológico tenha acrescentado que os próximos dias serão "críticos".

"Estou aliviado, porque os dois nasceram saudáveis", disse o diretor do zoológico, Andreas Knieriem, em comunicado. "Com menos de 2 mil pandas gigantes adultos em seu habitat natural, cada filhote é uma contribuição importante para a conservação dessa espécie ameaçada de extinção."

O sexo dos filhotes ainda não foi determinado Foto: 2024 Zoo Berlin via AP/picture alliance

"Berlinenses genuínos"

A notícia do nascimento dos filhotes de Meng Meng também foi festejada pelo prefeito de Berlim, o democrata-cristão Kai Wegner, que parabenizou publicamente o zoológico de Berlim pelo "grande sucesso" da equipe do local.

Para ele, os ursos são dois novos "berlinenses genuínos", cujo nascimento mostra que "os pandas realmente se sentem em casa em Berlim".

Jiao Qing, pai dos novos filhores do Zoológico de Berlim Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

O sexo dos filhotes ainda não foi determinado. Os pandas nascem sem pelos, surdos, cegos e rosados, e leva algum tempo para que as marcas pretas e brancas típicas desses animais se desenvolvam.

Os visitantes do zoológico ainda não poderão ver os recém-chegados, que passarão seus primeiros dias escondidos da vista do público na área posterior do recinto dos pandas.

Meng Meng e o panda macho Jiao Qing chegaram a Berlim em 2017, emprestados pela China.

"Diplomacia do panda"

Famosa por sua "diplomacia do panda", a China enviou seu tesouro nacional para apenas cerca de uma dúzia de países como símbolo de relações estreitas.

Em 2019, Meng Meng deu à luz gêmeos chamados Pit e Paule, que foram os primeiros animais da espécie a nascer na Alemanha.

Pit e Paule foram devolvidos para a China no ano passados Foto: picture-alliance/dpa/C.Soeder

Como parte de tais acordos de empréstimo, os pandas nascidos no exterior devem ser devolvidos à China, e Pit e Paule foram enviados para viver em Chengdu no ano passado.

A China já havia doado três pandas para a Alemanha, mas o último deles, Bao Bao, de 34 anos, morreu em Berlim em 2012, tendo se tornado o panda macho mais velho do mundo.

O grupo ambientalista WWF afirma que restam apenas cerca de 1.860 pandas selvagens na China.

md/cn (AFP, EFE)