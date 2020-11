Maior empresa aérea da Austrália exigirá vacinação de passageiros internacionais

A empresa aérea australiana Qantas anunciou que vai exigir de passageiros de voos internacionais que comprovem que foram vacinados contra a covid-19.

O presidente executivo da empresa, Alan Joyce, disse que a obrigatoriedade vai entrar em vigor assim que houver uma vacina disponível e previu que ela será comum no setor aéreo. A Qantas é a maior empresa aérea da Austrália.

"Para os voos domésticos, teremos de ver o que acontece com a covid-19, mas para os viajantes internacionais que chegam à Austrália e para as pessoas que deixam o país, pensamos que é uma necessidade", ressalvou, em declarações à emissora Channel Nine Television.

A Qantas é a primeira companhia aérea a comunicar a exigência de vacinação, mas outras empresas deverão seguir o exemplo. A AirAsia e a Air New Zealand comunicaram que devem avaliar mudanças nos termos e condições assim que uma vacina em larga escala estiver disponível.

Ainda não é certo, porém, se uma exigência de vacinação para viagens de fato vai se tornar o padrão internacional.

Mas a indústria da aviação está avaliando a introdução de uma espécie de "passaporte de vacinação", que poderá incluir informações sobre o status de vacinação do passageiro.

A Austrália fechou as suas fronteiras desde março para combater a pandemia do novo coronavírus. Como resultado, várias dezenas de milhares de australianos ficaram retidos no exterior, com o governo permitindo apenas que um número limitado de cidadãos regressasse todas as semanas e cumprisse uma quarentena de 14 dias ao chegar.

AS/lusa/ots