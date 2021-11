Mainau é uma verdadeira preciosidade da jardinagem, com plantas e aves de todas as partes do mundo. O microclima torna a pequena ilha no Lago de Constança um paraíso de flores.

Graças à sua localização no ensolarado sul da Alemanha e protegida pelos Alpes, a ilha de Mainau encontra no lago de Constança a umidade e a temperatura necessárias para tornar-se um enorme jardim colorido, todos os anos, entre a primavera e o outono europeus.