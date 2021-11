Poucos países possuem uma herança musical tão significativa quanto a Alemanha. Entre os compositores alemães, destaca-se Johann Sebastian Bach, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner e Hindemith.

Muitos outros músicos viveram no espaço do idioma e da cultura alemã, como os austríacos Haydn, Mozart, Schubert, Schönberg, Berg e Webern. Desde séculos, aristocratas e burgueses fomentavam a vida musical nas cortes locais, criando suas próprias orquestras, coros e teatros de óperas. A música tornou-se não apenas uma expressão do poder, mas enraizou-se na consciência coletiva como fator de integração social e cultural. Isto foi o que garantiu ao longo de vários séculos, e até hoje, a diversidade da cultura musical na Alemanha. O país mantém cerca de 500 festivais de música erudita, com os mais diversos focos e dimensões.