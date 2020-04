Máscaras deverão ser novo padrão social, dizem especialistas

As máscaras respiratórias pelo mundo

Máscaras caseiras

Em vista da falta de máscaras, cada vez mais pessoas e instituições estão recorrendo à auto-ajuda. No YouTube e no Twitter, muitos mostram como é fácil fazer protetores bucais. A costureira Cerstin Bochow, do Teatro estatal de Cottbus, aliou-se ao grande grupo de voluntários no mundo que costuram máscaras. As que ela está fazendo são para o corpo de bombeiros e a Cruz Vermelha alemã.