Luis Lacalle Pou é eleito presidente do Uruguai

O ex-senador de centro-direita Luis Lacalle Pou será o próximo presidente do Uruguai. A vitória do candidato e do Partido Nacional (PN) foi indicada nesta quinta-feira (28/11) pelos números apresentados na segunda apuração das eleições presidenciais realizada pelo Tribunal Eleitoral do país.

O vice-presidente da Corte, Wilfredo Penco, disse que o resultado só deve ser oficialmente proclamado quando a "última urna for aberta". No entanto, a diferença entre Lacalle e o governista Daniel Martínez já é impossível de ser superada pelo candidato da Frente Ampla (FA).

O próprio Martínez já reconheceu a vitória do seu adversário e parabenizou Lacalle Pou em uma mensagem no Twitter. "A evolução da contabilização dos votos não modifica a tendência. Por isso, saudamos o presidente eleito, @LuisLacallePou, com quem terei uma reunião amanhã. Agradeço de coração a quem confiou em nós com seu voto", escreveu.

Junto de Lacalle Pou, também foi eleita a primeira vice-presidente mulher na história do Uruguai, Beatriz Argimón.

A derrota de Martínez marca o fim de um ciclo de hegemonia da Frente Ampla no Uruguai. O partido chegou ao governo com a vitória do presidente Tabaré Vázquez, em 2005, permaneceu com José Mujica em 2010 e obteve um terceiro mandato em 2015, com um governo novamente encabeçado por Vázquez.

Em seus 15 anos no poder, a coalizão esquerdista conseguiu impor uma agenda liberal que inclui a legalização do aborto em 2012, do casamento entre homossexuais e da maconha em 2013.

No último domingo, os eleitores do Uruguai voltaram às urnas para escolher o novo presidente do país em um segundo turno. No entanto, a primeira apuração não apontou de imediato um vencedor claro. Lacalle Pou apareceu à frente, com pouco mais de 1% dos votos, mas não foi declarado oficialmente como vencedor.

Como a diferença entre ele e Martínez candidato foi de apenas 28.666 votos – inferior à soma de "votos observado", que passavam de 35 mil – o Tribunal Eleitoral do país decidiu por uma recontagem.

Fernando Vergara, secretário do conselho eleitoral de Montevidéu, explicou que, por volta das 12h (hora local) de hoje, relatórios de seis departamentos do país "que encerraram seus 'votos observados' chegaram ao Tribunal Eleitoral e isso permitiu que Luis Lacalle Pou fosse confirmado como presidente eleito".

Os "votos observados" são aqueles de eleitores que votaram em lugares diferentes de suas zonas eleitorais por algum motivo justificado.

"Não é a precisão dos votos" que explica a atual vantagem de Lacalle Pou sobre Martinez, disse Vergara, mas eles começaram a "diminuir as margens da diferença no domingo". "Por mais que todos chegassem a Martinez agora, ele não conseguia alcançar Lacalle Pou", concluiu.

Já o Partido Nacional também publicou no Twitter o texto: "O Uruguai já tem um novo presidente!! @LuisLacallePou", acompanhado por uma imagem do presidente eleito e de sua vice, Beatriz Argimón.

Além da reunião de hoje com Martínez, Lacalle Pou já tem em sua agenda um encontro com o atual presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez.

