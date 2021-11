O volume da voz, o carisma e a personalidade expansiva do italiano Luciano Pavarotti fizeram dele um dos mais famosos cantores de ópera do século 20.

Uma das iniciativas mais conhecidas de Pavarotti foi sua associação com os cantores líricos espanhóis José Carreras e Plácido Domingo, conhecidos como "Os Três Tenores". Sua imagem ultrapassou as fronteiras das salas de concerto e serviu para aproximar a ópera do grande público.