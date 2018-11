Los Angeles remove estátua de Cristóvão Colombo

Autoridades locais da cidade de Los Angeles, na Califórnia, removeram no último fim de semana uma estátua de Cristóvão Colombo que estava há 45 anos em um parque central da cidade, no que a imprensa local considerou um "ato de justiça" para com os habitantes nativos do continente.

"A estátua de Colombo reescreve um capítulo manchado da história, idealiza a expansão dos impérios europeus e a exploração dos recursos naturais e dos seres humanos" afirmou Hilda Sólis, supervisora do condado de Los Angeles.

Sólis, que atuou como secretária do Trabalho durante a presidência de Barack Obama, também foi uma das idealizadoras da decisão do Conselho Municipal da cidade de substituir o feriado do Dia de Colombo pelo Dia dos Povos Indígenas.

"Minimizar ou, pior ainda, ignorar a dor dos habitantes nativos é um desserviço à verdade", disse Sólis, acrescentando que a remoção da estátua de Colombo do Grand Park permite "iniciar um novo capítulo da nossa história, em que aprendemos com os erros do passado para que não estejamos mais condenados a repeti-los".

Em outubro, Mitch O'Farrelll, outro membro do Conselho Municipal que promoveu a iniciativa, disse que a troca do feriado foi um passo importante para "eliminar a narrativa falsa de que Cristóvão Colombo descobriu a América". "Os americanos nativos já viviam aqui", observou o membro da tribo indígena Wyandotte.

A medida foi aprovada pelo Conselho Municipal no ano passado, possibilitando que o Dia dos Povos Indígenas fosse comemorado pela primeira vez em 2018.

O Dia de Colombo, observado na segunda-feira de outubro, se tornou um feriado nacional no Estados Unidos em 1937, mas vários estados, como Havaí, Alasca e Dakota do Sul, não comemoram a data.

O navegador e explorador italiano Cristóvão Colombo chegou à América em 12 de outubro de 1492, liderando uma frota sob ordens da Espanha. Seu objetivo original era chegar à Índia.

RC/efe/ots

